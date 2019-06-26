İletişim Fakültesi öğretmenleri konuk etti

Okul yöneticileriyle birlikte 20 kişilik öğretmen grubunun ziyaretinde Dekan Prof. Dr. Niyazi Usta, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya ile Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan ve fakülte öğretim elemanları hazır bulundu.

Kurumlar arasında iş birliğini geliştirmek ve okul dışı öğrenme etkinlikleri düzenlemek amacıyla gerçekleşen buluşmada; öğretmenlerle İletişim Fakültesinin uygulama birimleri ve bu birimlerdeki uygulamaları dersler ve faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Ziyarette fotoğraf stüdyosu, haber merkezi, televizyon stüdyosu, radyo stüdyosu ve kurgu laboratuvarı birimlerinde yürütülen faaliyetler ve çalışmalar, öğretim üyeleri tarafından ayrıntılı biçimde anlatıldı.

“Paydaşlarımızla iş birliği için elimizden geleni yapmaya hazırız”

Dekan Yardımcısı Sinan Kaya, “Bu buluşmamız, üniversitemizin ve fakültemizin paydaşlarıyla ilişkiler geliştirme ve bunu sürdürülebilir kılma çabasının yansımalarından biri olarak gerçekleşti. Bu tür etkinlikler aynı zamanda İletişim Fakültemizin bulunduğu çevreyle geleceğe yönelik iş birliği ve projeler geliştirme iradesinin de bir ürünüdür. Bizler de paydaşlarımızla iş birliği için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu tür etkinlik ve buluşmalarımızın sayısını da mümkün olduğunca arttırmak istiyorum. Fakültemize ziyarette bulunan, bizleri dinleyen, bizlerle fikir teatisinde bulunan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi öğretmenleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İletişim Fakültesiyle önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde iş birliklerini sürdürmek istediklerini ve öğrencilerine yönelik farklı konularda ortak etkinlikler düzenleyebileceklerini kaydettiler.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.