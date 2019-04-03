İletişim öğrencileri baskı sürecini görerek öğrendiler

Gör. Mürsel Kan tarafından yürütülen baskı teknolojisi ve basının güncel sorunları dersi kapsamında gazete baskı tesislerini gezdi.

Gazetecilik bölümü 2 ve 4. sınıf öğrencileri gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Haber gazetesi baskı tesislerinde işletmenin ustası Dursun Ali Çıkla'dan kullandıkları baskı teknolojileriyle ilgili detaylı bilgiler aldı. Anadolu basınında önemli bir yere sahip olduklarını belirten Dursun Ali Çıkla, “Günde 5 bin adet baskı yapıyoruz, bu iş ekip işi, Anadolu basınında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bunun hakkını vermeliyiz” dedi.

Gazetecilik öğrencileri ders kapsamındaki gezinin ikinci ayağında Erol Ofset Matbaacılığa ziyarette bulundu. Dergi, tabloid gazete, katalog, resmi evraklar, defterler, ambalaj, broşür, flyer başta olmak üzere farklı türde baskı gerçekleştiren matbaada, 4 ve 5 renk ofset baskı makineleri, kâğıt kesme, kırma, katlama, tel ve ip dikiş ciltleme, tipo ve yaldız baskı makineleri, levha yaprak laminasyon cihazları bulunuyor.

Dersin sorumlusu Öğr. Gör. Mürsel Kan iletişim ve özellikle gazetecilik öğrencilerinin matbaacılık sürecini bizzat görmelerinin önemine dikkat çekerek, “Medya ve iletişim sektöründeki 25 yıllık meslek hayatımda özellikle uygulamalı alanlarda gözlemleyerek ve yaparak öğrenmenin ne denli önemli olduğu tecrübe ettiğim için derslerimizin bir kesitinde öğrencilerin de bunu deneyimlemesi için bu geziyi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu da, “Bölümümüz öğrencileri aldıkları kuramsal derslerin yanı sıra bu tür derslerle ve etkinliklerle de sahaya inme ve gözlem yapma fırsatı yakalıyorlar. Bu gezi sayesinde öğrencilerimiz insanların ellerine ulaşan matbu bir iletişim aracının hangi süreçlerden geçerek bir ürüne dönüştüğünü tecrübe etmiş oldular. Gezide emeği geçen Öğr. Gör. Mürsel Kan hocamıza da bu vesile ile çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Mesleklerinin bir başka alanını görerek, matbaa makineleri ve kâğıtlara dokunarak, mürekkep, tutkal ve kâğıt kokusunu hissederek yaşayan, sektördeki eski ve yeni teknolojiyi görerek kıyaslama imkânı bulan İletişim Fakültesi öğrencileri gezinin kendileri ve dersleri açısından verimli olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.