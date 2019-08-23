Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince prestij proje olarak hazırlanan “İlk Adımdan Kuruluşa” karma resim sergisinin fotoğrafları Berlin Başkonsolosluğuna hediye edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de açılan ve bir hafta süren sergiye, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Alman vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Tarihi belgelerle hazırlanan serginin içeriğini beğenen Berlin Başkonsolosu M. Mustafa Çelik, sergiyi gezen vatandaşların talebi ve Almanya'daki sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine sergi fotoğraflarını ilerleyen zamanlarda da sergilenmek üzere kendilerine verilmesi talebinde bulundu. Bu talep de Samsun Valisi Osman Kaymak'a iletildi. Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince prestij proje olarak hazırlanan ve Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflarla hazırlanan “İlk Adımdan Kuruluşa” Karma Resim Sergisi, Berlin Başkonsolosluğuna hediye edildi.

“Eserlerde aktarılan bilgilerin gençlerin zihninde canlı tutması gerekir”

Milli Mücadele'nin 100. yılının gerek Samsun gerekse Türkiye genelinde ve yurt dışında yapılan etkinliklerle kutlanıldığını ve yılsonuna kadar da kutlamaların devam edeceğini dile getiren Samsun Valisi Kaymak, tarihi vesikalarla hazırlanan “İlk Adımdan Kuruluşa” karma resim sergisini, yurt dışında ve yurt içinde her Türk gencinin mutlaka gezmesi gerektiğini, sergideki eserlerde aktarılan bilgilerin geleceği emanet edecekleri Türk gençlerinin zihninde canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 19 Mayıs ruhunu genç nesillere doğru, sade ve etkili bir şekilde aktarılması için yürütülen bu çalışmaların Türkiye'nin aydınlık geleceğine ışık tutacağını ifade eden Vali Kaymak, “İlk Adımdan Kuruluşa” sergisi ile 1919'dan 1923'e kadar Türk devletinin Milli Mücadele tarihinin doğru, güvenilir bilgi ve belgelerle kamuoyuna anlatılması amaçlandığını kaydetti.

Sergi 9 ülkede daha açılacak

63 eserden oluşan “İlk Adımdan Kuruluşa” karma resim sergisinde; Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD yerel sanatçılar tarafından yapılan eserler yer alıyor. Paris ve Berlin'de açılan sergi, Kuzey Makedonya (Üsküp), Kosova (Priştine), Bulgaristan (Kırcaali), Brüksel (Ghent - Genk), Hollanda (Roterdam), Birleşik Krallık (Londra) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), (Lefkoşa) olmak üzere 9 ülkede daha açılacak.