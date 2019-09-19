Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince prestij proje olarak hazırlanan “İlk Adımdan Kuruluşa” Karma Resim Sergisi, yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, Mili Mücadele'nin 100. yılının Türkiye genelinde ve Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da yapılan etkinliklerle kutlanıldığını ve kutlamaların yılsonuna kadarda devam edeceğini söyledi. 19 Mayıs'ta Samsun'da yapılan etkinliklere katılan siyasi liderlerin tüm dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Vali Kaymak, “Milli Mücadele'nin 100. yılında her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu düşüncelerle tarihi vesikalarla hazırlanan ‘İlk Adımdan Kuruluşa' Karma Resim sergimizi, yurt dışında ve yurt içinde her Türk genci mutlaka gezmeli. Bu sergide Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğu kronolojik olarak vurgulanmakta. Bu vesileyle bu bilgilerin geleceğimiz olan Türk gençlerinin zihninde canlı tutulmalı” dedi.

Sergi, yurt içinde yurt dışında 8 ülkede açılacak

63 eserden oluşan “İlk Adımdan Kuruluşa” Karma Resim Sergisi'nde Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD yerel sanatçılar tarafından yapılan eserler yer alıyor. Paris ve Berlin'de açılan sergi, ekim, kasım ve aralık aylarında Belçika, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Hollanda, Almanya, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan, yurt içinde ise İzmir, Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Ankara, Kahramanmaraş ve Gazitantep'te vatandaşlarla buluşacak.