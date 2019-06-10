"İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi Fransa'da

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcının atıldığı ve tüm dünyaya örnek olmuş Milli Mücadele'nin 100. Yılında Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların da sergileneceği "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi 17 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te açılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte, İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl kutlamaları başta Samsun olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yapılan sempozyum, sergi, sportif ve kültürel etkinliklerle devam ediyor.

17 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te açılacak "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi; 24 Haziran - 3 Temmuz Almanya(Stuttgart), 17 - 22 Eylül Kuzey Makedonya (Üsküp), 24 - 28 Eylül Kosova (Priştine), 30 Eylül - 4 Ekim Bulgaristan(Kırcaali), 15 - 25 Ekim Brüksel (Ghent - Genk), 27 - 31 Ekim Hollanda (Roterdam), 4 - 10 Kasım Birleşik Krallık (Londra) ve 18 - 24 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) (Lefkoşa) olmak üzere 9 ülkede açılacak. Sergide; Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD yerel sanatçılar tarafından yapılan eserler yer alıyor.