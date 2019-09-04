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"İlk Dersimiz Çevre" sloganı ile öğrenciler bez çanta ile buluşacak

Samsun’un Ladik ilçesinde 2 bin 444 tane "Doğayı Sev, Koru" yazılı bez çanta öğrencilerle buluşacak.

Samsun'un Ladik ilçesinde 2 bin 444 tane "Doğayı Sev, Koru" yazılı bez çanta öğrencilerle buluşacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" ve "Maarif hareketi" projeleri kapsamında Samsun'un Ladik ilçesindeki okullarda ders kitapları bez çantalarda dağıtılacak. İŞKUR ve Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla açılan, bez çanta dikimi kursunda 2 bin 444 adet "Doğayı Sev, Koru yazılı bez çanta üretildi. Milli Eğitim Bakanlığının 'İlk Dersimiz Çevre' sloganı ile başlatmış olduğu 2019 2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenciler ders kitaplarını ve bez çantalarını ücretsiz alacak.

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