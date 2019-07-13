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İlk hamle başkandan

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "1.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Elo Satranç Turnuvası" başladı.


Çarşamba Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen "1. Elo Satranç Turnuvası", Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın katılımıyla başladı. Turnuvanın başlangıç öncesinde konuşma yapan Başkan Halit Doğan, 4 kategoride 3 gün yarışacak olan 130 sporcuya başarılar diledi. Doğan, turnuvayı başlatan ilk hamleyi de yaptı.


8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile açık kategorilerinde gerçekleşecek karşılaşmalar, 15 Temmuz günü son bulacak.

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