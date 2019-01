İlk hediyeler Başkan Tok'tan

İlkadım Belediyesinin “gönül belediyeciliği” anlayışı ile gerçekleştirdiği “İlkadım'a Bir Melek Hoş Geldin Bebek” projesi ile İlkadım'da dünyaya gelen bebeklere ilk hediyesini Başkan Erdoğan Tok veriyor.

Kişinin doğumdan ölüme har anında yanında olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'da dünyaya gelen bebeklere ilk hediyelerini vererek hem ailelerini sevindiriyor hem de ‘hayırlı olsun' dileklerini iletiyor. Başkanı Tok, “Bizim hizmet anlayışımızda makamımızda oturup sorunları uzaktan çözmek hiçbir zaman olmadı. Mesai kavramı düşünmeden günün her saati vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık ve bundan sonrada her zaman hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Hayat akıp giderken vatandaşımızla bir arada yüz yüze, gönül gönle olmak onların beklenti ve taleplerini kendilerinden dinleyerek ve çözüm bulmak en doğru iletişim şeklidir. Her zaman beraber olmak demekte, hayatın içinde mutlulukları, üzüntüleri, heyecanı ve coşkuyu birlikte yaşamak demektir. Biz de bu düşüncelerle dünyaya gelen her yavrumuzu kendi ailemizin bir ferdi olarak görüyor ve bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Hemşehrilerimizi kucaklamaya devam edeceğiz”

Proje ile ailelerle de sohbet etme şansı bulan Başkan Tok, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın doğumlarından ölümlerine kadar hayatlarının her anında beraber gülüp beraber ağlayan büyük bir aile olduk. Yaptığımız tüm hizmetlerin ötesinde dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşmanın mutluluğu her şeyin üzerinde bir sevinç yaşatıyor. Bizi büyük bir aile yapan sosyal belediyecilik projelerimizle hemşehrilerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Bu projede de kuşkusuz hepimizin hayatının en güzel anları olan meleklerimizin dünyaya gelişinin sevincini paylaşıyoruz. Bizler düşündük ki İlkadım'ın en yeni üyelerinin ilk hediyesini biz vermeliyiz. Belediye çalışanlarımız aralıksız ilçemiz sınırlarındaki tüm hastanelerde anne ve bebeklerine hediyelerini sunmaya devam edecekler. Bu güzel projede emeği olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederken yeni doğan yavrularımızın vatanına ve milletine faydalı bireyler olmasını temenni ederim" diye konuştu.