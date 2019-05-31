İlk mezunlar başarılarını sergiyle taçlandırdı

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2015 yılında kurularak eğitim-öğretime başlayan Seramik-Cam Bölümü ilk mezunlarını bu yıl verdi. Bölümden mezun olan öğrencilerin bitirme çalışmalarından oluşan serginin açılışı Sanat Galerisinde yapıldı.

Serginin açılışına Seramik-Cam Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan, fakülte ve bölüm akademisyenleri ile öğrenciler katıldı.

“Bölümümüze talep her geçen gün artıyor”

Açılışta konuşan Bölüm Başkanı Aslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Türkiye'de sıcak cam alanında eğitim veren 3 üniversiteden biri, Karadeniz Bölgesi'nde ise tek olduğuna dikkat çekerek, “Bölümümüz nisan 2015 yılında, kurucu Dekanımız Metin Eker hocamızın girişimleriyle açıldıktan sonra bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Her şeyin ilk zor, ama güzeldir. Bu mezuniyet de bir o kadar güzel oldu. Bölümümüze talep her geçen gün artıyor, bölüm olanakları gelişiyor. Mezunlarımızı kutluyorum, emekleri için hem onlara hem hocalarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aslan'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Mezun öğrencilerin 43 adet çalışmasının yer aldığı sergi, 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Mezun öğrencinin projesine TÜBİTAK desteği

Öte yandan mezun öğrencilerden Hilal Kartal'ın “Deniz Kabuğu Tozu İlavesi İle Seramik Yüzeyler İçin Artistik Sır Geliştirilmesi” adlı projesinin ise “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında başarılı bulunarak TÜBİTAK tarafından desteklendiği bildirildi.