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İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı

İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nda görüşülen 5 madde, meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale etti.

İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı'nda görüşülen 5 madde, meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale etti.


İlkadım Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı'na İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlık yaptı. Başkan Demirtaş, toplantı başlamadan önce meclis üyelerinin geçmiş bayramını kutladı. Toplam 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda teklif maddeleri incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.


2 imar plan değişikliği teklifi, 1 doğal gaz deplase bedeli teklifi, 1 adres değişikliği teklifi ve içkisiz lokanta sabahçı ücreti ile ilgili teklif, komisyonlarda görüşüldükten sonra İlkadım Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak.

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