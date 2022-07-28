İlkadım Belediyesi çalışanlarına eğitim semineri

İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan seminere İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi eski Tanır Belediye Başkanı Ali Özturan, Belediye Başkanları Birliği Eğitim Kamu Başkanı eski Gazi Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım ve belediye personeli katıldı.

Seminerde ilk konuşmayı yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Bunun bilincindeyiz. Belediye olarak en büyük sıkıntı çektiğimiz konulardan birisi arkadaşlarımızın yeterli donanıma sahip olmamasıyla karşımıza gelen olaylardır. Sorumluluk alanında olsun olmasın, vatandaşlarımız ilk önce belediyelerin kapısını çalıyor. Bizler de onların sorun ve isteklerini alıp kendi sorumluluğumuzla ilgili kısımlarını çözüp, diğer kurumlarla ilgili olanları da kurumlara iletiyoruz. 3 gün boyunca sürecek olan semineri bir fırsat olarak çalışanlarımıza sunuyoruz. Burada eğitimini alan mesai arkadaşlarımız da hem kendilerine hem de belediyemize büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Ben ikinci dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yerel yönetimlerde bu bilgi donanımı noktasında yeterli bir seviyede olmadığını görüyorum. İşi iyi bilen arkadaşlarımız var ama bilgi eksikliği olan arkadaşın yükü de onlara kalıyor. Arzu ettiğimiz olay ise işi bilen arkadaşlarımızın kendini yenilemesi, bilmeyenlerin de öğrenmesidir” dedi.

"Tekrarda fayda vardır"

Eğitimde konuşan Belediye Başkanları Birliği Eğitim Kamu Başkanı Süleyman Kaldırım, ”2012 yılında Ankara'da 8 eski belediye başkanı bir araya geldik. Tecrübelerimizi aktarmak adına yerel yönetimler derneği kuralım derken, Türkiye'de olmayan Belediye Başkanları Birliği'ni oluşturduk. 10 yıl sonra 2 bin 100'e yakın belediye başkanı üyemiz var. Bunlardan 950'si mevcut belediye başkanı, diğerleri de daha önceki belediye başkanlarıdır. Yönetimimizi ise Türkiye genelinde aldığı oy oranına göre oluşturduk. Şuan sizlere bu seminer imkanını veren Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ise genel başkan yardımcısı olarak yönetimde yerini aldı. Yılda 2 defa geniş kapsamlı eğitim programı yapan birliğimizi amacı atalarımızın dediği gibi 'tekrarda fayda vardır' yola çıkarak yerel yönetimlerde hizmet veren çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerini geliştirmesidir. Bu programın yapımında bizlere destek veren Genel Başkan Yardımcımız Necattin Demirtaş'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Kafadaki sorular cevaplanmış olacak”

Eğitimin hizmet kalitesinin artıracağını söyleyen eski Tanır Belediye Başkanı Ali Özturan, ”Bütçeden idari konulara kadar, düzenlenen seminerin tüm yerel yönetimler için önem arz ettiği kanaatindeyim. Gerek çalışanlarımız, gerekse idari kadrodaki sorumlu arkadaşlarımız bu seminerden kafalarındaki soruları cevaplamış olarak döneceklerdir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seminerde farklı konularda aynı gün içinde 5 saatlik eğitim verildi.