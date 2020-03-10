İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'ndan iki birincilik

İlkadım Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğu'ndan Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması'nda iki birincilik geldi.

İlkadım Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğu minikler ve büyükler kategorilerinde aldığı birinciliklerle bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı. İlkadım Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde 14 ayrı yaş grubunda 350 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilen halk oyunları eğitimleri kazanılan bu başarılarla meyvesini verdi.

İlkadım Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra geleceğe daha donanımlı hazırladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere İlkadımlı hemşehrilerimizi sanatın her dalı ile buluşturacak alt yapıyı sağlıyoruz. Köklü kültürümüzün en güzel örneklerinden olan halk oyunlarımızı yaşatmak adına da kısa zaman önce faaliyete geçirdiğimiz 100. Yıl Kültür Merkezimizde 14 ayrı yaş grubundan oluşan 350 vatandaşımızı halk oyunları ile buluşturuyoruz. Oldukça güzel bir ortamda gerçekleşen kurslarımızın sonucu olarak katıldığımız yarışmalardan derecelerle dökmek bizler için en büyük ödül oluyor. Son olarak il birinciliği için yarışan minikler ve büyükler halk oyunları ekiplerimizin aldıkları birinciliği tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.