İlkadım Belediyesi Kitap Fuarı sona erdi

3 Haziran'da açılışı yapılan ve kapılarını kitapseverlere açan kitap fuarında çok sayıda yazar ve yayınevi vatandaşlarla buluşmak için stant kurdu. Özellikle çocuklar kitaplara yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkese hitap eden fuar, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Açılış gününde Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın söyleşisi ile start alan fuarda, Ömür Gedik, Sinan Yağmur, Serkan Karaismailoğlu, Nilgün Bodur, Bilal Sami Gökdemir gibi yazarlar konuk edildi. Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi'nin vefatının 4. yılına özel gerçekleştirilen anma gecesi ile de ahde vefanın güzel örnekleri sergilendi.

“Kitap okuma alışkanlığına büyük bir katkıda bulunduk”

7'den 70'e herkesi ziyaret ettiği fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kitap fuarının okuma oranına, kitap okuma alışkanlığına ve şehrimize büyük bir katkı verdiğini düşünüyorum. Tüm dünyayı etkisi altına korona virüsü sonrası bu yıl ilk defa halkımızla buluşturduğumuz kitap fuarı hemşehrilerimizin ilgi odağı oldu. Hizmet noktasında kültürel hizmetlere oldukça önem veriyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ufkunu açacak programlar düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede 6 usta kalemin söyleşi ve imza programı gerçekleştirdiği, 36 yayınevi ve on binlerce kitabın yer aldığı kitap fuarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın fuarımıza ilgisi ve yoğun katılımı bizleri daha da mutlu etti. Duyarlılıkları ve yoğun katılımları için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.