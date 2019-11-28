İlkadım Belediyesi Kütüphanesi halkın hizmetinde

İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında faaliyete başlayan "İlkadım Belediyesi Halk Kütüphanesi" başta gençler olmak üzere tüm Samsunluların hizmetinde.

İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında faaliyete başlayan İlkadım Belediyesi Halk Kütüphanesi, öğrenciler için nezih bir çalışma alanı oluşturmasının yanı sıra birçok edebiyat eserini de vatandaşlarla buluşturuyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük önem vererek faaliyete geçirdiği kütüphanede 2 binden fazla kitap yer alırken, Başkan Demirtaş bu sayıyı arttırmak için halktan kitap bağışı beklediklerini söyledi.

Belediye Hizmet Binası 3. katında hizmete başlayan İlkadım Belediyesi Halk Kütüphanesine kitap desteği beklediklerini belirten İlkadım Belediyesi Kütüphane Müdürü Ferhat Çobanoğlu, “Şu an 2 bin kitap ile hizmete başlamış bulunuyoruz. Kütüphanemiz tüm halkımıza açık olarak hizmet vermekte. Eğitim ve okumak için buradan kitap alabilirler ve öğrencilerimiz sınav hazırlıklarını burada yapabilir. Bunun dışında araştırma amacı ile kütüphanemizi kullanabilirler. Şuan burada bulunan kitapların çoğu vatandaşlarımız tarafından bağışlanan kitaplardır. Bundan sonrada kitap sayımızı arttırmak için vatandaşlarımızdan gelecek kitap bağışlarını beklemekteyiz” dedi.

Demirtaş: “Halk kütüphanemize tüm halkımız davetli”

Halk Kütüphanesinin özellikle gençler için nezih bir ortam olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlk olarak kütüphanemize yardımda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz ve desteklerini beklediğimizi belirtirim. Belediye binamız içerisinde yer alan halk kütüphanemiz başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımız için oldukça güzel bir edebiyat alanı oluşturmakta. Tüm halkımız burada kaynaklardan faydalanabilir ve kitap alma şansı bulabilir. Halk kütüphanemizin bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.