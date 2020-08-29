İlkadım Belediyesi Personel Müdür Ahmet Önder koronaya yenik düştü

Samsun'da İlkadım Belediyesi Personel Şube Müdürü Ahmet Önder, korona virüs tedavi tedavisi görürken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda çeşitli kademelerde görev yapan, İlkadım Belediyesi Personel Müdürü Ahmet Önder (61), bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkınca evinde tedavi altına alındı. Bugün rahatsızlanan Ahmet Önder, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi özel yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ancak Ahmet Önder yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.