İlkadım Belediyesi'nden çalışanlara 4 bin 760 TL promosyon

İlkadım Belediyesi çalışanlarına ait maaş ve diğer ödemelerini kapsayan maaş promosyon ihalesini kazanan Halk Bankası Bulvar Şubesi ile imzalar atıldı. Belediye çalışanları 2022'ye 4 bin 760 TL promosyon ödemesiyle merhaba diyecek. Ocak ayının ilk maaşında promosyon bedelleri tek seferde işçilerin hesabına yatacak.

İşçilere verilecek promosyon hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Öncelikle ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ediyoruz. Elbette personelimizin en yüksek promosyonu alabilmesi için mücadele ettik. İmzalanan protokolün çalışma arkadaşlarımız adına sevindirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce bütün çalışanlarımızın eşit yararlanabileceği önemli bir uygulamaya ekibimizle birlikte imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün duruşumuz ve mücadelemiz çalışanlarımız arasında eşitliği sağlamak. Böylesi ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde bu promosyon tüm çalışanlarımıza tabiri caizse ilaç gibi gelecek” dedi.

“Bu zamana kadar yapılan en yüksek promosyon”

Promosyon sürecini de anlatan Başkan Demirtaş, “2021-2024 yılları için 3 yıllığına 995 personelimizi kapsayacak olan ihalede İlkadım sınırları içerisinde yer alan bankalarımıza maaş promosyon ihalesi dosyası verildi. İhaleye 8 bankamız katıldı. İhaleye katılan bankalardan Halk Bankası Bulvar Şubemizle anlaştık. Bir önceki dönem promosyonu 912 personelimize kişi başı 932 TL ile toplamda 850 bin olarak, işçi kardeşlerimizin hak ettikleri promosyonu bu dönem 995 personelimize kişi başı 4 bin 760 TL toplamda 4 milyon 736 bin 200 TL olarak 4 katı fazlası ile belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık” diye konuştu.

Herkese eşit promosyon dağılacağını hatırlatan Demirtaş, şunları söyledi:

“Bu promosyonlar ne yazık ki belediye yönetimine, başkan yardımcılarına, müdürlere daha fazla ayrılıyordu. Bir önceki promosyon anlaşmasında üretimde bulunan emekçilere de ne yazık ki daha az bir pay verilirdi. Bütün gücümüzle buna karşıyız. Ama bugün burada alınan bu promosyon işçilerimize eşit ve demokratik şekilde dağıtılacak. Gazi İmar A.Ş. bünyesindeki çalışanlarımızın hepsine bu bedel ocak ayının ilk maaşlarında tek seferde ödenecek. Özveriyle, İlkadım'a ve İlkadımlı hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışan emekçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar.”