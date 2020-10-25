İlkadım Belediyesinden dezenfekte seferberliği

Başkan Necattin Demirtaş'ın talimatıyla kent merkezinde solüsyonlu tazyikli yıkama ve dezenfekte işlemleri düzenli olarak sürdürülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen korona virüsü salgını kapsamında ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. Korona virüsü salgınından vatandaşlarını korumak adına âdeta seferberlik ilan eden İlkadım Belediyesi, şehir merkezinde dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Demirtaş'ın talimatıyla gece gündüz mesai yapan belediye ekipleri; açık alanlardaki banklar, ATM'ler, çöp kovaları ve konteynerleri ortak yaşam alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Yapılanların yanı sıra sağlık işleri ekipleri belediye hizmet binası ve kamu araçlarını, kaymakamlık, camiler, İLKEM eğitim merkezi ve daha birçok kurum da dezenfekte çalışmaları ile birlikte ana caddeler, bulvarlar ve meydanlarda solüsyonlu tazyikli işlemleri gerçekleştiriliyor.

“Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüse karşı mücadeleyi mesai mefhumu gözetmeden sürdürdüklerini ve birçok ilave tedbirler aldıklarını belirterek, “İlçemizde tüm hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üzerimize düşen tüm önlemleri alarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız lütfen tüm uyarıları dikkate alsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.