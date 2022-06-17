İlkadım Çeşidi İtalyan Çimi Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Tarla Günü

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı kaynaklı olarak 2021 yılında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen “İlkadım Çeşidi İtalyan Çimi Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Samsun'un Bafra ilçesinde tarla günü düzenlendi.

Sarıkaya Mahallesi'nden Sedat Önen adlı çiftçinin arazisinde 2021 yılı Kasım ayında yaklaşık 5 dekarlık alanda İlkadım çeşidi İtalyan çimi yetiştiriciliğine başlandı. Proje ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce tescillenen yerli ve milli çeşitlerinden yüksek verimli “İlkadım Tek Yıllık Buğdaygil Yem Bitkisi (İtalyan Çimi) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Samsun'da hayvan beslenmesinde yeterli olmayan yem ihtiyacına katkı sağlamak ve yüksek verimli yem bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Programda konuşan Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Köy Yeri ve Mera Bitkileri Birimi Proje Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Kadir İspirli, “İtalyan çimi tarım teşkilatı için, çiftçiler için çok önemli çok üzerinde durulması gereken bir bitki. Hem Türkiye'nin özel şartları hem Samsun'un özel şartlarını dikkate aldığımız zaman boş geçen ve ılıman geçen kış döneminde araziyi değerlendirebilecek yegâne bir bitki İtalyan çimi. 2014 yılında 2 bin 500 dekarlık bir ekilişle istatistiklere girdi. Şu anda 375 bin dekar civarında Türkiye genelinde ekilişi var. Yem bitkilerinde 2 milyon 700 bin dekarlardaki ekilişleri dikkate aldığımız zaman yem bitkilerinde aslında bir yekûn teşkil etmiyor. Ama bu bize şunu gösteriyor, hızlı bir şekilde artıyor. Biz bunu çiftçimiz nezdinde iyice anlatmalı kabul ettirmeli ve özellikle süt hayvancılığı yapan çiftçilerimize bunu bir şekilde bunu kabul ettirmemiz lazım" dedi.

"Tohumu yüzde 94 kendimiz üretiyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Öncelikle yeni yetiştirilen ıslah edilen tohumluklar buldukça gerçekten biraz daha umutlanıyoruz, biraz daha heyecanlanıyoruz. 2000'li yıllarda yüzde 33 civarındaydı ülkedeki tohumluğumuzun karşılanma oranı. Yani yüzde 67 dışa bağımlıydık. Bugün baktığımızda yüzde 94 kendimiz üretiyoruz, yüzde 6 gibi çok düşük bazı tohumlarda dışa bağımlılığımız var. Bir hayvan işletmesinin işletmeyi kurduktan sonra giderinin yüzde 70'i kaba yem. Eğer bunu yapmazsak biz dışarı çalışırız. Kendi yemimizi üretirsek hayvancılık gerçekten çok karlı" diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, “2 yıl süren pandemi süreci, çevremizde yaşanan sıcak gelişmeler gıda arz güvenliğini önemli oranda etkiledi. Gıda fiyatlarında yükselmeler meydana geldi. Biz bugün çiftçimize destek olmak adına, onların maliyetlerini düşürmek adına özellikle İl tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle, yine araştırma enstitümüzün destekleriyle bir tarla günü düzenliyoruz. Özellikle maliyetlerin minilimize edilmesi ve çiftçimizin bu zahmetli işten, hayvancılık işinden minimum faydayı ve kar edebilmesi için bu tür programların düzenlenmesi, yeni üretim tekniklerinin ve biçimlerinin çiftçimize anlatılması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ekili olan İlkadım çeşidi İtalyan çimi yem bitkisi traktörle hasat edildi.