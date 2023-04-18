İlkadım Çocuk Şenliği

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı.

İlkadım Belediyesi bu yıl da bir AVM'de düzenlendiği Çocuk Şenliği'nde çocuklar oldukça eğlenceli anlar yaşadı. 17 Nisan'da başlayan ve 2. gününde de çeşitli etkinliklerin düzenlediği şenliğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar, 'Kral Şakir' ve 'Fil Necati'nin gösterilerini ilgiyle izledi. 14.00-16.00 ve 20.30 saatlerinde düzenlenen şenlikte çocuklar önce Kral Şakir ile müzikli eğlencede doyasıya eğlenirken, ardından çizim atölyesi ile el becerilerini geliştiriyor. Şenlikte pamuk şeker ikramını yanı sıra etkinlik alanına gelen çocuklara belediye görevlileri ücretsiz balon dağıtım gerçekleştiriyor.

Başkan Demirtaş çocukların şenlik coşkusuna ortak oldu

Minikleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ve onlarla birlikte Kral Şakir'in yaptığı gösteriyi ilgiyle izleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğimiz olan yavrularımızın iyi yetişmesini arzu ediyoruz. Çevreye ve doğaya saygılı, trafik konusunda altyapısı olan bilinçli çocuklar olsun istiyoruz. Buna da dair de yatırımlar yapıyoruz. Şenliğimiz büyüyerek devam edecek. Bu şenliğin güzel bir amacı da var. Karne ara tatilinde yavrularımız yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi ve stres atıp hoşça vakit geçiriyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlikte Kral Şakir ve Fil Necati maskotlarıyla müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklar ise doyasıya eğlendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ettiler.