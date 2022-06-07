İlkadım Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan unutulmaz konser

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu, belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şef Ali Rıza Gündoğdu eşliğinde halk müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koro dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk ve Gençlik Korosu, 5 ay süren eğitimlerinin ardından, ilk sahne heyecanını yaşadı. 8-13 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, Kenan Yavuzarslan sunumu ve Şef Ali Rıza Gündoğdu öncülüğünde İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da sahneye çıktı. Koro, sevilen Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

2 bölümden oluşan konserin ilk bölümünde 12 Türkü okundu. 2. bölüm de ise 10 eser seslendiren koro bağlamada Nazlı Gündoğdu ve kabak kemanede Hazal Berfin Akın verdiği “Çakal Çökerten Zeybek” izleyicilerden büyük alkış aldı. Performanslarını solo olarak da seslendiren solistler “Can bedenden çıkmayınca”, “Türkiyem”, “Dido” türküsünü coşkulu bir şekilde okudu. Kursiyerlerin koro performansı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

“Müzikle çocuklarımız buluşturuyoruz”

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, “Çocuklarımız bize unutulmaz bir akşam yaşattı. Bu çocuklarımızın gelişmesinde ve yeteneklerini sergilemesinde belediye olarak bütün desteği vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Programında sonunda Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Koro Şefi Ali Rıza Gündoğdu'ya plaket, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Kadir Ekici ise İlkadım İlçe Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya'ya katılımlarında dolayı çiçek takdim etti.