İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkadım HEM dijital yaşam eğitimine hazır

Türkiye’de farklı illerde başlayacak ve 12 bin kadına verilmesi planlanan dijital yaşam eğitimlerinin biri de Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşecek.

Türkiye'de farklı illerde başlayacak ve 12 bin kadına verilmesi planlanan dijital yaşam eğitimlerinin biri de Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşecek. İlkadım Halk Eğitim Merkezi (HEM) Murat Yalçınkaya, "Samsunda ki tüm kadınları bu projeye katılımlarını, desteklemelerini bekliyoruz" dedi.


Türkiye'de 11 ilde 18 yaş üstü 12 bin kadına ulaşılması planlanan dijital yaşam eğitimlerinin bir tanesi de Samsun'da gerçekleşecek. İlkadım Halk Eğitim Merkezinde olacak eğitimler 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılması amaçlıyor. Türkiye İş Kurumu ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesinde 'Dijital Okuryazarlık' ve 'Dijital Pazarlama' olmak üzere 2 farklı eğitim programı uygulanacak. Halk Eğitim Merkezi olarak eğitimlere hazır olduklarını ifade eden Müdür Yalçınkaya, "Merkezimizin tüm teknik ve dijital donanımı kadınların hizmetindedir. Samsunlu vatandaşları bu eğitimlere bekliyoruz. Bu proje kadınlar için farklı bir istihdam kapısı olacaktır. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.