İlkadım HEM'den 679 üniversite adayına ücretsiz kurs

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) faaliyete geçen ücretsiz üniversite hazırlık kursundan 679 üniversite adayı faydalanıyor.

Alanında uzman öğretmenler ile bu yıl da üniversiteye hazırlık kursları açan İlkadım HEM, üniversite adaylarına destek sağlıyor. Geçen dönemde kursa giden öğrencilerden 1 kişi tıp fakültesi, 2 kişi hukuk fakültesi, 6 kişi hemşirelik, 31 kişi öğretmenlik, 2 kişi ebelik, 10 kişi mühendislik, 1 kişi eczalık, 12 kişi idari bilimler, 52 kişi ise ön lisanstan bir bölüm kazanarak üniversiteye yerleşti.

İlkadım HEM Müdürü Murat Yalçınkaya, "679 öğrencimize üniversite hazırlık kursu veriyoruz. Geçtiğimiz üniversite sınavına giren öğrencilerimiz birçoğu üniversiteye yerleşti. Önümüzdeki sınavda da öğrencilerimizin en iyi yerlere gelmesi için kurum olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.