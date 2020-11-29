İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi

Samsun’da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yol uygulaması yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da saat 20.00'dan yarın saat 05.00'a kadar devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.