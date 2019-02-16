İlkadım Kent Konseyi 5 Yıllık Faaliyet Değerlendirme Toplantısı

İlkadım Kent Konseyi 2014-2019 Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Kent Konseyimiz 5 yılda sosyal yaşama katkıları ile damga vurdu” dedi.

Derebahçe Sosyal Tesislerinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, muhtarlar, Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril, İlkadım Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Kocaoğlu, STK temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı.

2014-2019 Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda 5 yıllık süreçte yapılan çalışmaların yer aldığı video gösterimi yapılırken hem STK Temsilcileri hem de İlkadım Kent Konseyi üyelerinden Başkan Tok'a teşekkür geldi.

Başkan Tok: “5 yılda sosyal projelerle insana dokunan başarılara imza attık”

İlkadım Kent Konseyi ile gençler, çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi toplumun her kesimine hitap eden çalışmaların hayat bulduğunu belirten Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım Kent Konseyimiz kuruluşuna uygun birçok etkinliği hayata geçirirken sosyal yaşama ışık tutan bir kuruluş olmuştur. Özellikle kadınlara ve gençler ışık tutacak konferans ve etkinliklerle farkındalık yaratan etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçladık. İlkadım Belediyesi olarak mega projeleri hayata geçirirken toplum yaşantımızı geliştirecek çalışmaları da kent konseyimizin projeleri ile uyguladık. 5 yıllık süreç içerisinde bu projeler için caba harcayan Kent Konseyimizin tüm üyelerine teşekkür ederim. 5 yıllık süreç içerisinde bu projeler için caba harcayan Kent Konseyimizin tüm üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Yılmaz: “Erdoğan Tok seçimi kazanacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “2019 tarihi Samsun için çok önemli bir tarih, Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yıl sene-i devriyesi. Allah'ın izniyle 31 Mart'ı 1 Nisan sabahına bağlayan gece sonrası 1 Nisan sabahı yine Samsunumuz güzel siyasi bir başarı elde ederek ve güzel bir bahar gününe inşallah Bismillah diyeceğiz. Ama bunun için biraz gayret ve çalışmak gerekli. 26 yıl Samsun'da hep birlikte olduk. Ben sabahın erken saatlerinde itibaren hep sokaklarda oldum. Beraber koştuk zaman zaman yorulduk, uykusuz geceler geçirdik ama hep Samsunumuz için çalıştık bundan ötürü çok mutluyum. Allah sizlerden razı olsun. Biz Erdoğan Bey ile hem bu dönem hem de daha önceki belediye başkanlığımız döneminde son derece güzel ağız tadıyla birlikte çalıştık. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Erdoğan Bey seçimi kazanacak ve sizlere hizmet etmeye devam edecek. Samsun 15 senedir siyasi istikrarı yakaladı. Bundan sonrada bu siyasi istikrar 31 Mart seçimleri sonrası da Allah'ın izniyle devam edecek. Biliyorsunuz biz seçime Milliyetçi Hareket Partisi ile kurulmuş olan Cumhur İttifakı ile giriyoruz. Son derece birbirimizle diyalog içeresindeyiz. Son derece bir birine sevgi ve saygıyla bakan bir iletişim içindeyiz. Biz bu ittifakı geçici olarak görmüyoruz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi pazara kadar değil mezara kadar devam edecek diyoruz” şeklinde konuştu.