İlkadım korona virüsüne karşı teyakkuzda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de 2 kişide korona virüsü testinin (COVID-19) pozitif çıkmasını duyurmasının ardından, ülke genelinde sürdürülen dezenfekte çalışmalarına İlkadım Belediyesi de katıldı. Belediye, halkın yoğun olarak kullandığı çöp konteynerleri, okul, cami ve parklarda ilaçlama, tazyikli yıkama ve kireç uygulaması ile virüsten korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle İlkadım Belediyesi ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı cami, okul ve park gibi alanlarla kamu binalarını ve okulları baştan aşağıya temizliyor. Yapılan uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, son günlerde ülke gündemine damga vuran korona virüsüne karşı İlkadım Belediyesi olarak tüm etki alanlarındaki ana caddeler, kaldırımlar, çöp konteynerleri, okullar ve parkların dezenfekte edildiğini bildirdi.

“Fırsatçılık yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacak”

Sorumluluk alanlarındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan korona virüsüne karşı teyakkuza geçtiklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halkımızın bu konuda sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimizi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlkadım Belediyesi Zabıta ekiplerimizde korona virüsü nedeniyle bazı ürünlere artan talebi fırsatçılığa çevirenlere karşı denetimleri sıklaştırdı. Fırsatçılık yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. İlkadım Belediyesi olarak her birimimizle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Halkımızdan hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekun seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” diye konuştu.