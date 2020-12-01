İlkadım meclisi toplandı

İlkadım Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda 4 madde görüşüldü.

4 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'na İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlık etti. Gündemde yer alan Zabıta Müdürlüğü'nün 2021 yılı mesai ücretleri ile ilgili teklifi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2021 ücret tarifeleri ile ilgili teklifleri görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, imar ile ilgili olanlardan İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2021 ücret tarifeleri ile ilgili teklifleri arasında belediyenin bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün hizmetlerindeki tarifelerle ilgili değişikler bulunuyor.

Tarifeleri ile ilgili değişikler arasında Batıpark'ta bulunan Trafik Eğitim Parkı alanının 1 saate kadar ücretsiz olması, Derebahçe Sosyal Tesisi'nde ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'ndeki hafta içi ve hafta sonu kiralama bedelleri ile ilgili artış talebi, araç ve iş makineleri kiralama bedeli ile ilgili artış talebi, hayvan ve pazar yerlerinin kiralama bedeli ile ilgili artış talebi yer alıyor.