İlkadım meclisinden kredilere ‘onay', arsa satışına ‘ret'

12 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Karar Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda toplam 90 milyon 750 bin TL'lik kredi talebini içeren 5 gündem maddesi, 76 milyon TL olarak oybirliği ile kabul edildi. Taşınmaz satışını içeren gündem maddesi ise komisyonda ‘satılmaması' yönünde değiştirilmiş haliyle geldiği gibi kabul edildi.

Kredi kullanım talebi maddelerinden bitüm alımı ile ilgili 14,5 milyon TL'lik kredi talebinin tamamı, 12,5 milyon TL'lik yol ve kaldırım yapım işi istenilen kredi talebi 10 milyon TL olarak, asfalt kaplama ve yama yağım işi için istenen 22 milyon 250 bin TL'lik kredi talebi 15 milyon TL olarak, agrega alımı için istenen 15 milyon TL kredi kullanım talebi 10 milyon TL olarak ve 26,5 milyon TL'lik agrega ve emülisyon alımı için istenilen kredi talebinin de tamamının kullanılması oybirliği ile onaylandı. Böylece 5 kredi kullanım talebi için istenilen 90 milyon 750 bin TL'lik talepten 76 milyon TL'lik onay alınmış oldu. Ayrıca taşınmaz satışları teklifi ise komisyonda uygun görülmedi ve satışın reddi maddesi de mecliste oybirliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

Alınan kararlar neticesinde belediyeye kredi kullanma yetkisi veren meclis üyelerine şükranlarını sunan Başkan Necattin Demirtaş, “Kredi talebimiz biraz azaltılmış ama önemli olan bakış açısı. Bakış açısı bize karşı güzel geldi. Bizler de aldığımız bu yetki neticesinde sizlere layık bir şekilde bu kredileri kullanacağız. Yetki veren meclis üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Meclisin sonunda bu başkanlık döneminde yapılan hizmetler ve yapımı devam eden projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.