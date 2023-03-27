İlkadım Spor Kompleksi yükseliyor

Tesisin tamamlanmasıyla kentin yeni bir spor tesisine kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Yüzme havuzu, antrenman sahaları her detayı özel olarak tasarlandı. Şu an inşaatında yüzde 25 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağız” dedi.

Türkiye'nin spor altyapısı güçlü şehirlerinden Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkılan Samsun Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunun yerine yapılan İlkadım Spor Kompleksi inşaatı sürüyor. 3 katlı olarak planlanan dev spor kompleksinde hentbol, basketbol, voleybol antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, fin hamamı ve resmi turnuvaların düzenlenebileceği 1160 seyirci kapasiteli müsabaka salonu yer alacak.

“2024'de hizmete açacağız”

İlkadım Spor Kompleksi projesinin tamamlanmasıyla kentin yeni bir spor tesisine kavuşacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Spor, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisi. Samsun, ülkemizde spor altyapısı çok güçlü şehirlerden. Belediye olarak sportif gücümüzü daha da artırmak ve ileriye taşımak istiyoruz. Çok sayıda spor projesini hayata geçirdik. Bunlardan birisi de İlkadım Spor Kompleksi. Genel anlamda proje inşaatının yüzde 25'ini tamamladık. Proje şehrimiz için çok önemli. Yüzme havuzu, antrenman sahaları her detayı özel olarak tasarlandı. 2024 yılında inşallah burayı hizmete açacağız” diye konuştu.