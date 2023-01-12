İlkadım Spor Kompleksi'nde çalışmalar hızlandı

Türkiye'nin sporda altyapısı güçlü şehirlerden Samsun'da yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “İlkadım Spor Kompleksi”nin yüzde 20'sini tamamladı.

Ömrünü tamamladığı için yıkılan Samsun Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun yerine 3 katlı dev spor kompleksi yapılıyor. Hentbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, fin hamamı ve resmi turnuvaların düzenlenebileceği 1160 seyirci kapasiteli müsabaka salonunun bulunacağı 3 katlı İlkadım Spor Kompleksi, 120 milyon TL'ye mal olacak. Geçen kasım ayında başlanan proje, hızla ilerliyor. Geçen ay zemin demir bağlantı çalışmaları bitirilerek kolon ve perde demirleri dikilen dev kompleksin temel yalıtımı bitirildi, betonu döküldü. Havuz perdeleri ve 1. kat kolon imalatları ise devam ediyor.

“Proje şehrimiz için çok önemli”

Projeyi 2024 yılında gençlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Eğitim, tarım, turizm, sanayi, sağlık ve çevre gibi birçok alanda yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Spor da bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisi. Samsun, ülkemizde spor altyapısı çok güçlü şehirlerden birisi. Belediye olarak sportif gücümüzü daha da artırmak ve ileriye taşımak istiyoruz. Çok sayıda spor projesini hayata geçirdik. Bunlardan birisi de İlkadım Spor Kompleksidir. Genel anlamda proje inşaatının yüzde 20'sini tamamladık. Şuan havuzun perdeleri ile 1. kat kolon imalatları yapılıyor. Proje şehrimiz için çok önemli. Bu sebeple üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İnşallah 2024 yılı başında da çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.