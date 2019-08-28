İlkadım Terme için seferber oldu

İlkadım Belediyesi, Terme ve Salıpazarı'nda yaşanan sel felaketi sonrası Terme için seferber oldu. Belediye sel sonrası bölgedeki vatandaşın rutin hayata dönmesi için ilçede yürütülen temizlik çalışmaları için sulama tankerleri ve iş makinelerini ilçeye gönderdi. Yaraları hep birlikte saracaklarını ifade ederek mağduriyetleri en aza indirmek için yapılan çalışmalara destek olacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçede yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın el ele vererek kısa sürede yaralarını saracağız” dedi.

“Afetzedelerin yaşadıkları acıyı derinden yaşayan biriyim”

Terme halkına geçmiş olsun dileklerini ileten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çaresizliğin ne demek olduğunu çok iyi bilenlerdenim. 1999 Marmara depreminde yaşadığım o anı hiçbir zaman unutamıyorum. Bir afetzede olarak Terme'de ve Salıpazarı'nda selden zarar gören vatandaşlarımızın şu an hangi halde olduğunu, nasıl sıkıntılar yaşadığını, anlıyorum. Bu manada selden büyük zarar gören vatandaşların ve esnafın bir an önce hayatlarının normale dönmesi için bölgeye Temizlik ekiplerini gönderdik. Terme halkının yanındayız. Yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ekiplerimizi ilçemize yönlendirdik” diye konuştu.