İlkadım yeni yılda yeni hizmet binasına kavuşuyor

İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Camisi inşaatında sona gelindiğini belirten Başkan Erdoğan Tok, “20 dönümlük alan içerisine inşa edilen Yeni Hizmet Binamız bittiğinde 5 bin metrekarelik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet edecek olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

“Yeni hizmet binası ilçemize ayrı bir değer katacak”

Yeni hizmet binasının ilçeye ayrı bir değer katacağını belirten Başkan Tok, “İlkadım sürekli büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bizler de ilçemizin bu gelişimine ve büyümesine ayak uydurmak için hizmet binamızı da gelişen teknolojinin ışığında dizayn etmemiz gerekiyordu. Amacımız hemşehrilerimize en hızlı, doğru ve verimli hizmet üretebilmektir. Yeni hizmet binası ilçemize ayrı bir değer katacaktır. En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşündük. Yapacağımız 2 katlı otopark ile çalışanlarımızın ve belediye hizmet binasına gelen vatandaşlarımızın araçlarını rahatlıkla park edebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Belediyemiz personeli çocuklu ailelerimiz içinde donanımlı kreş yaparak akıllarının çocuklarında kalmamasını sağlıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. İlçemize yeşillikleri bol olan dinlenme ve sosyal donatı alanları ile büyük meydan kazandırıyoruz. İnsanlarımız buraya misafirlerini getirip hem dinlenebilecek hem de ilçesinin yeni hizmet binası ile gurur duyacağı, ülkemizde belediyelere örmek teşkil edecek bir yapı inşa ediyoruz. Yeni belediye hizmet binamızın çevresinde vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde eda edebilecekleri bir cami yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2013 yılında 1276 daire olarak inşa edilen 5 bin 245 kişinin yaşadığı camisi olmayan Ulugazi TOKİ Konutlarının önüne belediye yeni hizmet binasının yanında 2 bin 600 metrekarelik bölüme belediyemiz tarafından 3 bin kişinin namaz kılabileceği bir cami yapıyoruz. Bu cami sayesinde belediye hizmet binası çevresindeki mahalle sakinlerimizde ibadetlerini rahatlıkla burada eda edebilecekler. En kısa zamanda yeni hizmet binasına geçerek, artan bir tempo ile İlkadım'a layık, özlem duyulan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İlkadım Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binasının temeli 10 Haziran 2017 tarihinde atılmıştı.