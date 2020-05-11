İlkadım zabıtası, 1 kamyon dolusu bozuk sebze ve meyveye el koydu

Samsun'da, İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri halk pazarında satılmak üzere 1 kamyon dolusu çürümüş bozuk sebze ve meyveleri tespit ederek satışına geçit vermedi.

İlkadım Belediyesi tarafından ilçe genelinde büyük bir titizlikle sürdürülen gıda denetimlerine aralıksız devam eden zabıta ekipleri Rasathane Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Giritli'nin şikayeti üzerine verilen adreste gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Üzeri brandalarla kapatılmış kasalar içinde 1 kamyon dolusu çürümüş bozuk sebze ve meyveye el koydu. Zabıta araçlarını görünce olay yerine yaklaşmayan daha öncesinden de bozuk mal satışı yüzünde ve uyarılan ve Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan pazar esnafı bu malları ilçede kurulan Modern Halk Pazarı'nda satışa sunacağı öğrenildi. Kamyon dolusu bozuk sebze ve meyveleri belediye aracına yükleyen zabıta ekipleri insan sağlığı için tehlike arz eden bu gıdaları imha etti.

“Halk sağlığı ihmal ve ertelemeye gelmez”

İnsan sağlığına büyük önem verdiklerini ve bunun için de gıdaların sağlıklı olması konusunda daha titiz çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek duyarlı tutumlar sergileyen vatandaşlara teşekkür eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "İlçemizde üretim ve imalattan, satış ve tüketime kadar halkın sağlığını tehdit edecek her türlü faaliyetin takipçisi oluyoruz. Çünkü halk sağlığı ihmale, ertelemeye gelemeyecek çok önemli bir konudur. Bu konuda farkındalıkları arttırarak insanlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketmesini sağlamak istiyoruz. Halk sağlığı açısından belediye olarak biz üzerimize düşen görevi yapma gayretindeyiz. Vatandaşlarımızdan ise isteğimiz her hangi bir olumsuzlukta belediyenin Alo 153 numaralı telefonundan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi.