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İlkadım zabıtası denetimlerini arttırdı

Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi denetimlerini arttırdı.


Kovid-19 mücadelesi süresince tedbirlerde hiçbir aksamaya izin vermeyeceğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şu an zor ve uzun bir süreçten geçiyoruz. Mücadelede başarılı olmak için tedbirlerde en ufak bir aksaklığa izin vermiyoruz. Belediyemiz bünyesinde birçok farklı ekiple halkımıza hizmet ederken zabıta ekiplerimiz de pazar yerleri, marketler ve fırınlar başta olmak üzere açık olan işletmelerde denetimlerini sürdürüyorlar. 1-3 Mayıs tarihleri arası uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi de yoğunluk yaşanabilecek pazarlar da ve işletmelerde denetim ve tedbir çalışmalarını disiplinli bir şekilde yürütüyorlar. Bizler halkımızın sağlığını korumak adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için mücadele ederken vatandaşlarımızdan da tedbirleri en iyi şekilde uygulamalarını ve evde kalmaya devam etmelerini istiyoruz” dedi.

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