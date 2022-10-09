İlkadım'a 3 bin 750 litrelik çöp konteynerleri

Samsun'un İlkadım Belediyesi, hayata geçirdiği yeni sistem çöp konteyner uygulaması ile daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe hedefliyor. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 3 bin 750 litrelik çöp konteynerlerinin kapasitesinin fazla olduğu için araç ve personel tasarrufu sağladığını söyledi.

İlkadım Belediyesi tarafından ilçe genelindeki ana caddeler ve şehir merkezi başta olmak üzere 3 bin 750 litrelik yeni nesil yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama sistemini modernleştirdi. Uygulama çerçevesinde şehir merkezinde dikey yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde 250 adet yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerini belirli noktalara yayan İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında gece gündüz devam eden temizlik hizmetlerinin daha hızlı, akıcı olmasının yanı sıra halk sağlığını korumak, koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 47 mahalle muhtarının görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen noktalarına konan modern kapaklı yer üstü çöp konteynerleri İlkadımlılar tarafından beğeniyle karşılandı.

“250 yeni nesil çöp konteyneri ilçemizin sokaklarında”

Yeni nesil çöp konteynerleri hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyemiz yeni hizmet ve yatırımlarına devam ediyor. Bu hizmetlerden birisi de yeni nesil çöp konteynerleri uygulaması. Şu an için bu hizmete ana cadde ve bulvarlarımızdan başladık, 500 tane yeni nesil çöp konteyneri temin ettik. Konteynerlerimizi bulvar ve insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim alanlarına konmasında öncelikle yer verdik. 3 bin 750 litrelik bu çöp konteyneri, içi galvanizli dışı plastik daha olarak daha çevreci bir konteynerimiz. Bu konteynerlerin içinin temizlenmesi konusunda da araç temin ettik. Kaldırım genişliği uygun olan büyük cadde ve bulvarlarda bu sisteme şu anda 250 taneyle başladık. Bunu peyderpey artıracağız. Projemizin maliyeti yaklaşık 2 buçuk milyon kadar. Bunu niye yaptık? Bu daha çevreci bir konteyner. Bu konteynerlerin kapasitesi daha geniş olduğu için araç ve eleman tasarrufu sağlıyor, zamandan tasarruf sağlıyor. Daha önceki konteynerlerde üç elemana ihtiyaç varken bu konteynerlerde tek elemanla bu iş götürülüyor. Ayrıca diğer konteynerlerimiz 400 litrelik ve 700 litrelikti. Bu yeni konteynerler onlardan kat ve kat daha çok hacme sahip. Daha az sayıda konteyneri daha az, seyrek bir şekilde koyuyoruz. Bu yeni yenil konteynerleri boşaltırken eski 5 konteynerin içini temizlemiş gibi oluyoruz. Dolayısıyla bu durum bize personel ve akaryakıt tasarrufu sağlıyor” dedi.

“Hijyen konusunda daha önde”

Çevreci konteynerlerin getirdiği faydalardan da bahseden Başkan Demirtaş, “Aynı zamanda bu yeni konteynerler yine elle değmeden çalıştığı için hijyen konusunda da daha önde. Haşereyle mücadele noktasında kapaklı olduğu için çok fazla mücadeleye ihtiyaç gerektirmiyor. Yapısal özelliği sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması gibi bir durumda söz konusu değil ve dolayısıyla çevre kirliliği olmuyor. Bu konteynerler için temin ettiğimiz vinçli kamyonumuzla da bunların içi temizlenmiş oluyor. Bu yeni konteynerler vatandaşlarımızı riske sokmamak adına temassız çöp atımı imkanı sağlıyor Elle dokunmadan ayak sistemiyle vatandaşımız çöpünü içeriye atabiliyor. Tek kapaklı olarak üretilen yeni yerüstü çöp konteynerleri; hem manuel olarak elle açılabiliyor hem de ayak basma mekanizmasıyla el değmeden temassız bir şekilde çöpün atılmasını sağlıyor. İlkadım'ın hem görsellik anlamında, hem tasarruf anlamında hem de daha işlevsel hijyenik bir çöp toplama sistemiyle buluşturduk. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.