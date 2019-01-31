İlkadım'a 5 yılda 255 milyonluk yatırım

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 5 yıl boyunca İlkadım'a 255 milyonluk yatırım yaptıklarını söyledi.

Rekor yatırım ve hizmetlerle İlkadım ilçesine 20 yılda yapılamayan hizmetleri, 5 yıla sığdırdıklarını ifade eden Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, fiziki yatırımlar, eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal yardımlar, fen işleri, park ve bahçe gibi hizmet ve yatırımlarla toplamda 5 yılda toplam 255 milyon liralık yatırım hizmet yaptıklarını söyledi.

İlkadım tarihinin en büyük yatırımları

Yeni Hizmet Binası ve Cami, Derebahçe Sosyal Tesisi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Gençlik Merkezi, Ihlamur Kafe ve Restoran, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Cami ve Külliye, Koşu Yolu ve Hayat Parkuru, 62 park, 12 halı saha, spor kompleksleri, okullara ve camilere yapılan yardımlar, sosyal yardımlar, Çanakkale-Bursa Kültür Gezileri, cenaze hizmetleri, yollara yapılan asfalt, baskı beton, parke taş gibi sayısız nice yatırımlarını ilçe halkının hizmetine sunduklarını kaydeden Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Toplumumuzun her kesiminin faydalanacağı projeleri hayata geçirdik. 20 yılda ilçemizde yapılamayan hizmetleri 5 yılda biz yaptık. Yatırımlarımız ve hizmetlerimiz halkta büyük yankı uyandırdı. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerimizin yanı sıra, ilçemizin modern gelişimi ve değişimi ile birlikte toplumumuzun sosyal huzuru ve refahını artıracak mega yatırımlarımız, İlkadım ilçesinin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük yatırımları ve hizmetleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

İlkadım'da yollara büyük yatırım

Dev projelerle İlkadım'a kazandırılan büyük hizmetlerin yanı sıra rutin, asli vazifelerimizden olan yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında da büyük icraatlar gerçekleştirdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “5 yıl içerisinde 185 kilometre asfalt yol, 35 kilometre parke yol ve 136 kilometre sathi kaplama yaptık, 58 kilometre yeni yol açtık” dedi.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hizmet ürettiklerini söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Önümüzdeki dönemde de ilçemizin insanlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye kararlı şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar her ne yaptıysak, insanımız için yaptık. Bundan sonra her ne yapacaksak da yine insanımız için yapacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği ve 2023 vizyonumuz çerçevesinde yeni projelerimizi hazırladık” şeklinde konuştu.