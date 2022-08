İlkadım'da 439 iş yeri ruhsat aldı

Samsun'da, yaklaşık 20 bin ruhsatlı iş yerinin bulunduğu İlkadım ilçesinde, faaliyette olmasına rağmen ruhsatı olmayan 439 iş yeri ruhsat aldı.

İlçede kayıt dışı olan iş yerlerinin önüne geçmek adına İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde uygunluk ve ruhsat denetimlerini sürdürüyor.

Esnafın ülke ekonomisi açısında çok önemli yeri olduğunu hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde hizmet veren esnafımızın sıkıntılarını her daim kendi sıkıntımız olarak gördük. Esnafımızı her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Her yeni açılan iş yeri aynı zamanda istihdam anlamına geliyor. İlçemizde 2022 yılı içerisinde belediyemize 500 işyeri açma ve ruhsat başvurusu alınmış ve bunlardan 439 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ayrıca 121 adet de tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmiş. Yeni açılan iş yeri sayısı bakımından rakamlar sevindirici” diye konuştu.

Ayrıca ilçede birçok iş yerinin ruhsatının da olmadığını tespit ettiklerini söyleyen Başkan Demirtaş, “Bu anlamda da önemli mesafe kat ettik. Amacımız yasaların zorunlu kıldığı yükümlülükleri yerine getirmektir. Bizler onların mağdur olmalarını istemiyoruz. İş yeri sahiplerinin katkılarıyla bu duruma bir son vereceğiz. Bu yüzden işyeri açacak ya da iş yeri sahibi olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan hemşerilerimizin gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek herkese örnek olmalarını diliyorum. Pandemi nedeniyle zaten çok vakit kaybeden esnafımız, belediyedeki işlemlerini daha hızlı ve online yaparak bir an önce işlerine başlasın istiyoruz” şeklinde konuştu.