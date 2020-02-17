İlkadım'da ağaç budama çalışmaları başladı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen budama çalışmaları başladı. Bölge bölge programlanan budama çalışmaları, mart ayına kadar devam edecek. Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaklaşık bin ağaçta budama yaptı. Mart ayına kadar eğitimli uzman personelle devam eden budama çalışmalarında teknik elemanlarca hazırlanmış ilçe budama takvimi ve Orman İşletme Müdürlüğü teknik raporu esas alınmakla birlikte aynı zamanda vatandaşların talepleri de değerlendiriliyor.

Ayrıca, budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ağaç dalları ve yapraklar gibi organik materyaller, belediye fidanlığında toplanarak makine ile küçük parçalara ayrılarak tekniğine uygun kompost malzeme haline getiriliyor ve daha sonra çevre düzenleme çalışmalarında kullanılıyor. Böylece hem doğal geri dönüşüm sistemine katkı sağlanıyor hem de budama artığı nakliyesi, depolama, yeni kompost alımı gibi maliyetlerin azalması sağlanıyor.

“Titiz bir çalışma sürdürüyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Alaattin Er, “Kış ayının gelmesi ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları ilçemizde ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.