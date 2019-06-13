İlkadım'da Anadolu'dan ezgiler kulakların pasını sildi

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu, düzenlediği konserle vatandaşları Anadolu'nun farklı yörelerine ait türkülerle diyar diyar gezdirdi.

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerin icra edildiği konser büyük beğeni topladı. Şef Ali Rıza Gündoğdu yönetiminde 50 kişiden oluşan koroda miniklerin göstermiş olduğu performans beğeni topladı. Türküseverlere unutulmaz bir gece yaşatan konser iki bölüm halinde gerçekleşti. Solo ve koro halinde yaklaşık iki saat süren konserde çocuklar, farklı yörelere ait 19 eseri icra etti. Koro, Türk halk müziğinin Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'dan Ege'ye Anadolu'nun en güzel ezgilerini başarıyla seslendirdi.

“Şehrimize kültür ve sanat adına büyük katkı sağlıyoruz”

Konserin ikinci bölümünde sahne alan konuk sanatçı Salih Gündoğdu'nun bağlaması eşliğinde söylediği türkülere katılımcılara alkışlarla tempo tuttu. Dinleyenlerden tam not alan konserin sonunda İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık yaptığı konuşmada, “Türküyü sevmek Türk'ü sevmek demektir. Türk halk müziğinin önemli ozanlarından ve sinema oyuncusu Yıldıray Çınar, Orhan Gencebay gibi şahsiyetleri sanat camiasına katan şehrimiz şimdi ise Salih Gündoğdu gibi mükemmel sesi müzikseverlere kazandırdı. Bu manada çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle şehrimizde kültür ve sanat yaşamına belediye olarak büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Konserin sonunda, Koro Şefi Ali Rıza Gündoğdu ve konuk sanatçı Salih Gündoğdu'ya plaket ve çiçek takdimini İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, koro solistlerinin en küçüğü Nurteren Gülşen'e İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, koro büyüklerine ise İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Ekici yaptı.