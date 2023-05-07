İlkadım'da atıklar kazanca dönüşüyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde uygulamaya geçirilen ‘Getir Atığını Al Harçlığını' projesiyle geri dönüşebilen materyaller vatandaşlar için kazanca dönüşüyor.

İlkadım Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken, bu konuda gerçekleştirdiği ‘Getir Atığını Al Harçlığını' projesine ilgi artıyor. Haftanın belirli günleri ilçenin farklı bölgelere ziyarette bulunan Mobil Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsüne getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları kazanca dönüştüren talihliler, Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da noter huzurunda 6. dönem mayıs ayı çekilişiyle belli oldu.

Çekiliş öncesi beşinci dönem kazanan talihlilere 500 TL'lik alışveriş kartlarını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş takdim etti. Akabinde 7 bin 450 adet bilet arasında 50 asil, 10 yedek biletler kutudan çekildi. Bilet numaralarını sırasıyla (51396), (49512), (46749), (52303), (52212) Başkan Demirtaş çekti. Geri kalan 45 asil 10 yedek talihli biletlerini ise Samsun 8. Noter Katibi Cahit Cengiz Gülsevin belirledi.

“Projemiz ilgi odağı oldu”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe halkını geri dönüşüme teşvik yaptıklarını belirterek, “ATOM otobüsümüz vatandaşlarımızın getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. Tartılan bu atıkların karşılığını olan ödemeyi yapan firma yetkilileri birde 500 TL'lik alışveriş çekilişi için bilet veriyor. Böylelikle atığını çöpe atmayıp toplayanlar küçük de olsa teşvik edici bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Takdir edersiniz ki, bu hususta en önemli sorumluluk hemşerilerimize ait. İlk günden itibaren bu işe tahminlerimizin üzerinde bir ilgi oldu. İlerleyen zamanlarda bu işi belediye olarak yapmaya hazırlanıyoruz. İlçe halkımızın duyarlılıklarının artarak devam etmesini, komşularından bu hususa riayet etmeyenleri ve uyarmalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü geri kazandığımız her atık ekonomi için büyük bir kazançtır” dedi.