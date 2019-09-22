İlkadım'da cadde ve sokaklar yenileniyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde cadde ve sokakları yenileme çalışmaları devam ediyor. İlçenin görünümünü değiştirmeyi hedeflediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemiz her alanda farklılaşıyor ve güzelleşiyor. Halkımızın yoğun kullandığı alanlara daha estetik bir görünüm kazandırabilmek için titiz çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokakları eski görünümlerinden kurtararak yeni halleriyle insanların kullanımına hazır hale getiriyor. Kasaplar Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, "İlkadım'ın güzel ve modern bir görünüme kavuşması için her geçen gün çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu doğrultuda özellikle caddelerimize büyük önem veriyoruz. Çünkü şehirleri güzel gösteren içerisindeki düzgün ve estetik caddelerdir. Çalışmalarımızı yaparken caddeleri tümüyle ele alıyoruz. Önce altyapısını tamamen bitiriyor, daha sonra o caddeyi daha modern gösterecek planlamayı uyguluyoruz. Kasaplar Caddesi de projelerimizin içerisinde yer alan ve şu anda çalışmaların bitme noktasına geldiği bir yer. Caddenin asfaltlama çalışması bitmiş durumda, caddenin görünümüne güzellik katacak olan aydınlatma ve peyzaj çalışmaları da devam etmek üzere. Saathane meydanın olduğu kısımdan Kasaplar Caddesi'ne doğru baktığınızda caddenin ne kadar değişmiş olduğunu göreceksiniz. Bu anlamda İlkadım ilçemizde yoğun olarak kullanılan Kasaplar Caddesi'ni yenileyerek güzel bir görünüm kazandırdık. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Ben bu çalışmalar yapılırken vatandaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyete de teşekkür ediyorum'' diye konuştu.