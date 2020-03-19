İlkadım'da çay ocağı denetimleri

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı önderliğinde halkın yoğun olarak uğrak mekanı haline gelen Saathane Meydanı ve çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında çay ocağının önünde oturan insanları kaldırttı. Ekipler dışarıda bulunan tabureleri içeri aldırırken işletme içine müşteri alınmaması gerektiğini belirterek, sadece esnafa çay verilebileceği konusunda uyardı.

Denetimler esnasında, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarıyla ilgili mevzuata uyulup uyulmadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, özellikle hijyen konusu üzerinde durdu. Çay servisinde kullanılan bardak ve malzemelerin temiz tutulmasıyla ilgili ikazlarda bulunan zabıta ekipleri, işletme sahiplerine başta iş yerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik kurallar olmak üzere işletme içi ve dışı ile ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgilendirme yaptı.

“Denetimler aratarak devam edecek”

İşletmelerin kendilerine ayrılan bölgelerin dışına çıkmamaları ve özellikle ülkeyi tehdit eden korona virüsüne karşı hem esnafın hem de vatandaşın daha dikkatli olması konusunda hassas olmalarını isteyen Zabıta Müdürü Şeref Sarı, zabıta ekiplerinin iş güvenliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı ve vatandaş memnuniyeti gibi konularda denetim ve kontrollerine ara vermeden devam edeceği hatırlatıldı.

“Halkı temizlik kurallarına uymaya davet etti”

Yapılan denetimlerin halkımızın sağlığı için önem arz ettiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutmaktayız. Sağlıklı ve temiz ortamlarda oturup kalkmalarını arzu ediyoruz. Bundan dolayı belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri kahvehane, çay ocakları gibi yerler haricinde diğer iş yerlerine yönelik denetimleri aralıksız devam ettiriyor. Esnaflarımızın temizlik kurallarına harfiyen uymalarını arzu ediyoruz" dedi.