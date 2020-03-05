İlkadım'da çöp kutuları kırmızı-beyaz

İlkadım Belediyesi, ana arterlerindeki çöp kutularını, Samsunspor'un renklerinden oluşan yenileri ile değiştirdi. İlk aşamada 200 çöp kutusu değiştirilirken, çalışmalar ilçe geneline yayılacak.

Çevre temizliğine ve estetiğine büyük önem veren İlkadım Belediyesi, Başkan Necattin Demirtaş'ın talimatıyla ilçenin prestijli caddelerindeki çöp kutularını değiştirmeye başladı. Sarı renkli ve deforme olmuş çöp tenekeleri şehrin takımı olan Samsunspor'un renkleriyle kırmızı-beyaz olarak hazırlanmış yeni çöp kutularıyla değiştirildi. Yeni çöp kutuları çapraz olacak şekilde her 30-40 metreye konuldu.

Yapılan hizmet hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, “İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp sepeti yenileme çalışmalarımız Gazi, Cumhuriyet, Çifte Hamam, Bankalar ve İstiklal Caddesi'nin bir bölümünde yapıldı. Yeni çöp kutularının rengi olarak da Samsunspor'un renkleri olan kırmızı-beyazı seçtik. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an itibarıyla 200'den fazla çöp tenekesini yeniledik. Amacımız vatandaşlar sokakta yürürken elindeki çöpü gözle görebileceği en kısa yerde sokağa atmadan çöp kutusuna atmasıdır. Bunun için de çöp tenekelerinin mesafesini karşılıklı olarak çapraz şekilde 30-40 metre aralıklarla yerleştirdik. Çöp tenekelerinin eski rengi sarıydı. Deforme olan eski çöp tenekelerini toplayarak, yerlerine yenilerini koyduk. Halkımızın beğeneceğini umuyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi'nin çöp kutusu yenileme işlemi, diğer sokaklarda da devam edecek ve Samsun, Samsunspor'un renkleri olan kırmızı-beyaz ile donatılmaya devam edecek.