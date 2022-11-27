İlkadım'da çöplerini getirenlere çekiliş bileti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, düzenlenen etkinlikte bir site sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Demirtaş, istek ve talepleri not aldı. Başkanlığa geldiğinden itibaren gerçekleştirdikleri ve ilerleyen süreçte yapmayı planladıkları projeleri anlatan Demirtaş, ilçede yaşayan tüm vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Belediye çalışmaları ve düşündükleri projeler hakkında konuşan Başkan Demirtaş, “Belediye Başkanı olarak yetkim dâhilinde olan konularla ilgili ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimizi sizlere sunma gayretinde olduk olmaya da devam edeceğiz. Benim için insanların hangi partiden olduğu hangi kimlikten olduğu önemli değil. Bizim için insanın insan olması önemlidir. Bu sebeple imkanlarımızı yetkimiz olduğu sürece her yere ulaşmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Atığını getiren vatandaşlara bilet vereceğiz”

Semt pazarına kurulan Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsüyle vatandaşların getirdikleri atık ürünler karşılığında nakit paraya çevrilerek vatandaşların pazar alışverişine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Demirtaş, ayrıca Milli Piyango İdaresi ile anlaşma yaptıklarını da söyledi. Demirtaş, “Toplumumuzun bu konuya olan dikkatini artırmak adına Milli Piyango ile görüşme yaptık. Atığını getiren vatandaşlara bilet vereceğiz. Daha sonra biletini alan vatandaşlar Milli Piyango üzerinden çekilişe tabi olacaklar. Yılsonunda yapılacak çekilişte atığını getiren vatandaşlar otomobil, buzdolabı ve televizyon gibi birçok hediyeyi kazanma fırsatı bulacaklar” dedi.

Hasta refakatçileri için ev hazırlanıyor

Canik ilçe sınırlarındaki hastanelerin faydalanabileceği şekilde 100 kişi kapasiteli ‘Hasta Refakatçi Evi' projesinin temelini attıklarını söyleyen Başkan Demirtaş, ağırlıklı olarak hastası için başka şehirlerden gelen vatandaşları ağırlamayı düşündüklerini kaydetti. Ayrıca Derebahçe mahallesinde yapımı süre Ata Ocağı projesinin ise 2023 yılında hizmete gireceğini, yaşlı vatandaşların sabah evlerinden alınarak buraya getirilip hoş vakit geçirmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Şefkat Evi projesinin temeli atılacak

Kimsesizler için hazırladıkları ‘Şefkat Evi' projesinden bahseden Başkan Demirtaş, “Bu ay içinde Ataköy Mahallemizde temelini atacağımız projemizde mahalle muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan ve kimsesizlerden gelen başvuruları değerlendiren ekiplerimiz, özel araçlarla sokakta yaşayan vatandaşlarımızı bulundukları yerden alarak Şefkat Evi'mizde konuk edeceğiz. Sosyal donatısı olan tesisimize gelen kayıt işlemi yapılan kimsesizlerin, banyo, berber, yeni kıyafet ve 24 saat sıcak su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek vereceğimiz alanda 2 ile 4 yataklı odalarda sıcak bir yuva oluşturacağız” şeklinde konuştu.