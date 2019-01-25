İlkadım'da Cumhur İttifakı buluşması

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı ve MHP İlkadım İlçe Teşkilatı ile 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler öncesinde, Derebahçe Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Erdoğan Tok, “Cumhur İttifakımızın getirdiği kardeşlik ortamında İlkadım'da rekor kıracağız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ev sahipliğinde gerçekleşen AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı buluşmasına, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir ve yönetimi, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, teşkilat üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. İlkadım için olağanüstü bir gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Tok, şehirdeki değişim ve gelişimin herkes tarafından görüldüğünü söyleyerek, 2019'daki seçimlerin önemini vurguladı. Başkan Tok, “Memleketimize olan hizmet aşkımız herhangi bir makamla herhangi bir koltukla sınırlı değildir. Bu bir sevda işidir, gönül işidir” dedi.

Derebahçe Sosyal Tesisleri önünde meşaleler ve coşku ile Başkan Tok ve katılımcıları karşılayan gençler uzun süre sloganlar eşliğinde desteklerini gösterdiler. Programa kol kola girerek gelen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan ve AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz salonu hınca hınç dolduran vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandılar. Gençlerin alkış ve sloganları ile sık sık sözü kesilen Başkan Erdoğan Tok yoğun ilgi ve heyecanlarından dolayı gençlere teşekkür etti.

Akyüz: “Coşku ve heyecanla kardeşliğimizi güçlendiriyoruz”

Büyük bir kalabalığın katılarak adeta izdihamın yaşandığı gece de konuşan AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, “Bu eşsiz atmosfer ve coşkuyu bizlere yaşatan siz değerli kardeşlerimize gönülden teşekkür ederim. Cumhur İttifakı ile yakaladığımız bu birliktelik inşallah ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olacak. Öte yandan gelecek nesillere aktarılacak eserler hayata geçiren İlkadım Belediye Başkanımıza ilçemiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Erdemir: “Kardeşliğimizin teminatıdır”

Programda konuşan MHP İlkadım ilçe Başkanı İkram Erdemir, “15 Temmuz'da yol arkadaşlığı ile başlayan Cumhur İttifakımız ülkemizin bekası, milletimizin geleceği, kardeşliğimizin teminatıdır. Cumhur İttifakı'nın da ülkemiz ve milletimiz adına hayırlar getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tok: “Cumhur İttifakı'nın ruhuna hizmet edeceğiz”

“Bütün çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışır bir şekilde yapacağız” diyen Başkan Tok şunları söyledi: “Seçim döneminde verilen vazifeleri eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olacağız. Tevazu, samimiyet ve gayret ile ‘Önce millet, önce memleket' diyeceğiz. Birlik beraberliğimiz devam ettikçe ve omuz omuza verdikçe İlkadım ilçemizi çok daha iyi yerlere getireceğimize yürekten inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmadan el ele gönül gönle hep birlikte vatandaşlarımıza hizmetlerimizi anlatacak ve tüm kardeşlerimizi a partili b partili ayrımı yapmadan herkesi her kesimi her görüşten insanımızı kucaklayacağız. İyi günde kötü günde sevgi ikliminde buluştuğumuz tüm kardeşlerimizle birlikte İlkadım ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle kurduğumuz bu gönül bağımızın hiç bitmeyeceğine ve cumhur ittifakını 31 Mart seçimlerinde başarıya taşıyacağına inancım sonsuzdur. ”

Köktaş: “Cumhur İttifakı ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesidir”

Milletvekili Fuat Köktaş ise, “Cumhur İttifakı'nı ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak görüyoruz. Bu anlayış içinde İlkadım ilçemiz de kol kola, omuz omuza çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Bizim yolumuz şehrine ve ülkesine hizmet yoludur. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarımız, ilçe, kadın, gençlik ve mahalle teşkilâtlarımızın değerli üyeleri ile bir araya geldiğimiz programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.