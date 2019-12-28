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İlkadım'da duygu dolu şiir gecesi

Samsun’da İlkadım Belediyesince düzenlenen şiir gecesi duygu dolu dakikalar yaşattı.

Samsun'da İlkadım Belediyesince düzenlenen şiir gecesi duygu dolu dakikalar yaşattı.


İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Acem Tekkesinde gerçekleştirilen ve konuk şair Talat Ülker'in şiirlerini okunduğu dinleti, katılımcılara unutulmaz bir edebiyat gecesi yaşattı. Kenan Yavuzarslan'ın hazırlayıp Prof. Dr. Şahin Köktürk'ün sunumunu üstlendiği şiir gecesinde Şef Ali Rıza Gündoğdu'nun ekibi de türkülere ses verdi.



“İlkadım'da kültür ve sanat yeniden canlanacak”


Şiir dinletisine özellikle de gençlerin gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğunu belirten İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar'ın ardından söz alan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “İlkadım'da kültür ve sanat etkinlikleri artarak devam edecek. Özellikle edebiyat üzerine birçok program ve proje ile İlkadım'ı Karadeniz'in kültür başkenti yapmayı amaçlıyoruz. İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın da yakından ilgilendiği şiirlerimizi ve sanatın birçok dalını böyle güzel mekanlarda birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. O güzel programlardan biri olacağından emin olduğumuz bu gecede bizleri şiirleri ve ustalıkla kullandığı Türkçemiz ile duygusal bir yolculuğa çıkartacağını bildiğimiz değerli hocamız şair Talat Ülker'e aramızda olduğu için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


Şiir gecesi İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık tarafından şair Talat Ülker'e verilen teşekkür plaketi ile son buldu.

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