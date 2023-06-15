İlkadım'da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Samsun'un İlkadım Belediyesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda eğitimlerini alan kursiyerler yaptıkları el sanatlarını yıl sonu sergisiyle sergiledi.

Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde 2 gün boyunca açık kalacak serginin açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “70 yakın kursumuzda usta öğreticilerimiz kursiyerlerimize eğitim veriyor. Geçen yıla göre neredeyse 3 katı bir talep var. Bu da bizi mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

El emeği göz nuru eserlerin görücüye çıktığı Yıl Sonu Sergisi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde protokol ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği, kursiyerlerin birbirinden güzel ve başarılı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında ilk olarak konuşan İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya, “Bölgemizin gelişimine ve değişimine, ülkemizin gelişimine ve değişimine katkı sağlamak adına biz artık elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

“Yeter ki siz isteyin bizde üretelim”

Kurslara geçen yıla göre neredeyse 3 katı bir talep olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, "Bu da bizi mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor Halk Eğitim ile yaptığımız projelerde. Buradaki hanımefendiler hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem burada arkadaşlıklar dostluklar kuruyorlar hem ev ekonomilerine destek veriyorlar. Çalışan, okuyan ve soran, sorgulayan bir nesil yetişmesine katkı sağlayan anneleri kursiyerleri burada hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Yeter ki siz isteyin biz de üretelim bir şeyleri birlikte yapalım. Gelecek sene daha fazla sizlerin taleplerine karşılık verebilmek çalışma gayretinde olacağız" şeklinde konuştu.

Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde açılan el sanatları sergisinde; giyim aksesuarları, gecelik, etek, bluz, elbise, çocuk kıyafeti, takı, ipek kozası, elde tül işi, elde hesap işi, kışlık örgü kıyafetler, örgü bebekler, dekoratif ev aksesuarları, çeyizlikler, tablolar görücüye çıktı. Başkan Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş ve protokol üyeleri sergiyi hep birlikte gezerek el emeği ürünleri incelediler. Sergilenen ürünler büyük beğeni topladı.