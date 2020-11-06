İlkadım'da fiyat etiketleri mercek altında

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini önü geçmek adına denetimlerine hız kazandırdı. Son günlerde artan döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde denetime çıkan ekipler marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler işletmelerde vatandaşların korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran afiş ve görselleri de denetledi.

“Sarı, halkımızdan gelen şikayet ve talepleri değerlendiriyoruz”

Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetleri dikkate alarak değerlendirdiklerini ifade eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı denetimlerimizi arttırdık. Market raflarındaki ürünlerin satış fiyatı, birim fiyatlarının yanı sıra birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ile malın nerede üretildiği son kullanma tarihlerini de kontrol ediyoruz. Tarihleri geçmiş ürünler hakkında tutanak tutup, cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşımızın fiyatlara bakarak aldanmaması, raftaki fiyatla kasadaki fiyat arasında farklılık hissettikleri zaman tüketicimiz 153'ü arayarak bizlere bildirmelerini istiyoruz” dedi.

“Korona virüsü fırsata çeviren fırsatçılara izin vermeyeceğiz”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “İlkadım Belediyesi olarak tüm dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı tüm mücadelemizi veriyoruz. Bir yandan ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yürütürken bir yandan da bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı önlemler alıyoruz. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz fahiş artışlar olduğu yönündeki denetimlerine kent merkezimizde gerçekleştirip uyarılarda bulunuyor, hijyen maske kurallarını hiç sayan işletmelere ise cezai işlem uyguluyor. Korona virüsten kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının önüne geçmek ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecektir" diye konuştu.