?lkad?m'da gen? ?ifte evlilik deste?i

Sosyal belediyecilik ?al??malar? kapsam?nda il?e genelinde ihtiya? sahiplerine hay?rseverlerden ald??? yard?mlar? ula?t?ran ?lkad?m Belediyesi Kad?n Koordinasyon Merkezi, yeni evlenecek gen? ?iftin evini ba?ta a?a?? donatarak yard?m elini uzatt?. Hastaneba?? Mahallesi Eski?ehir Sokak'ta ikamet eden ve evlilik yolunda ilk ad?m? atan gen? ?iftlerin ba?vuru talebini de?erlendiren, evlerinde ziyaret ederek tespitini yapan Kad?n Koordinasyon Merkezi G?n?ll? Ba?kan? L?tfiye Demirta?, yatak odas?ndan oturma grubuna, perdeden hal?ya kadar t?m ev e?yalar?yla gen? ?iftin evini tepeden t?rna?a donatt?. Her zaman ihtiya? sahibi vatanda?lar?n yan?nda olmaya ?al??t?klar?n? ifade eden Demirta?, ??htiya? sahibi gen? ?iftimize e?ya yard?m?nda bulunduk. Biz hay?rseverlerimizin bizlere ba???lad?klar? yard?m? ger?ek ihtiya? sahiplerine ula?t?r?yoruz. Her insanla e?it dayan??ma anlay???yla g?n? kurtarmaya y?nelik de?il, ihtiyac? ortadan kald?rmaya y?nelik hizmet ediyoruz. Duyarl? vatanda?lar?n belediyeye verdi?i e?yalar? bizden talepte bulunan vatanda?lar?m?z?n evlerine kadar ula?t?r?yoruz. Daha ?ok ihtiya? sahibine ula?mak ve onlar?n y?zlerini g?ld?rmek i?in bize yard?mc? olmak isteyen vatanda?lar?m?z ?lkad?m Belediyemize bildirerek veya 444 55 01 (1055) numaral? hattan bize ula??p destekte bulunabilir. Vatanda?lar?m?z?n mutlulu?u bizim mutlulu?umuzdur. Biz sadece bug?n de?il her g?n onlarlay?z, onlar?n yan?nday?z ve olmaya da devam edece?iz? dedi.