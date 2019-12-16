İlkadım'da hedef 5 yılda 5 dünya 3 olimpiyat şampiyonu

İsrail'in Eilat şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'ndan derece ile dönen İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcuları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İlkadım Belediye Spor Kulübü, 06-15 Aralık 2019 tarihleri arası İsrail'in Eilat şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonasından 1 Avrupa şampiyonu, 1 Avrupa üçüncüsü ve bir Avrupa dördüncüsü dereceleri ile döndü. Son dönemde birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda adından söz ettirmeyi başaran İlkadım Belediye Spor Kulübü, hızla yükselen başarı ivmesinin ardından hedef yükseltti. 37 ülkeden 498 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakadan başarı ile dönen genç sporcular ve ailelerini makamında ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı Necettin Demirtaş, spordaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'ndan 81 Kg'da Avrupa şampiyonu olan Esma Alper, 45 Kg'da Avrupa üçüncüsü olan Nurgül Yüksel ve 55 Kg'da Avrupa dördüncüsü olan Ayşe Ural kendilerine bu imkanı veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette İlkadım'ın adını duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirten Avrupa şampiyonu Esma Alper, “Zorlu bir müsabakadan Avrupa şampiyonu olarak dönmekten büyük sevinç duyuyorum. Bu müsabakalara hazırlanırken en büyük destekçimiz olan ailelerimize, antrenörümüz Gökhan Göktaş hocamıza, belediye çalışanlarına ve en önemlisi bize bu başarı için imkan sağlayan İlkadım Belediye Başkanız Necattin Demirtaş'a teşekkür ederiz. Bütün bu zorlu sürecin sonunda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek tarifsiz bir duygu” diye konuştu.

Demirtaş: “İlkadım'ın gururu sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Son dönemde birçok branşta kazanılan başarılarla İlkadım Belediye Spor Kulübü olarak hedeflerini yükselttiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcularımız sürekli yükselen bir başarı ivmesi ile hem İlkadım'da hem Samsun'da hem de ülkemizde gurur kaynağımız oluyor. Biz de bu başarıları baz alarak önümüzde ki 5 yıllık süreç için hedefimizi 5 dünya, 3 olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledik. Öte yandan da bu başarıların devamı için sporcularımıza altyapı imkanlarını sağlamayı sürdürüyoruz. Bu imkanlarla özveri ve her şeyden önce de ailelerinin desteğini gören genç sporcularımızın daha da büyük başarılara imza atacaklarından şüphemiz yok. İsrail'den şampiyonluk ve derecelerle dönen kızlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.”