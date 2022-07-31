İlkadım'da hizmet içi eğitim semineri sona erdi

3 gün boyunca devam eden seminerin, personelin çalışma temposuna olumlu sonuçlar kazandıracağı belirtildi.

İlkadım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanları Birliği (BBB) iş birliğiyle tam gün öğleden önce ve öğleden sonra iki oturum halinde 12 konu başlığında düzenlenen hizmet içi eğitimler alanında 3 uzman eğitimci tarafından verildi. Seminerlere konu sıralamasına göre tüm belediye personeli katılım sağladı. Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda 3 gün devam eden hizmet içi eğitim programında birçok konuda eğitimler verildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hizmet içi eğitimde temel amaç; yöneticileri değişen ve gelişen hizmet anlayışı konusunda bilgilendirmek ve bu süreçte etkili ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. Belediyemizde yönetici konumundaki personele gerekli yeterlilikleri kazandırmak için yapılan hizmet içi eğitimin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Halkımıza daha geniş bilgilerle donanmış personel tarafından hizmet vermeyi istiyoruz. Özellikle belediye kanunları ile ilgili verilen bu eğitim ile halkımıza vereceğimiz hizmette kaliteyi ve verimi artırmak istiyoruz” dedi.

Seminere katkı ve destek veren BBB Eğitim Kamu Başkanı eski Gazi Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım'a, Kahramanmaraş Afşin ilçesi eski Tanır Belediye Başkanı Ali Özturan'a, İçişleri Bakanlığı Emekli Şube Müdürü, Yerel Yönetim Uzmanı Mustafa Dönmez'e İçişleri Bakanlığı Emekli Şube Müdürü İktisat Müfettişi Mehmet Cemal Özyardımcı'ya, PTT Müdürü Polis Akademisi Halkla İlişkiler Eğitmeni Tarık Şahım'a teşekkür plaketlerini Başkan Demirtaş takdim etti.